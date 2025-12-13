Haberler

Muş'ta siber dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme faaliyeti

Muş'ta siber dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme faaliyeti
Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesinde jandarma, siber dolandırıcılık yöntemleri hakkında personel ve öğrencilere yönelik bir eğitim düzenledi. Eğitimde, güncel dolandırıcılık yöntemleri ve korunma stratejileri paylaşıldı.

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri siber dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ile öğrencilere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde, güncel siber dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler ele alındı. Katılımcılara; bankacılık ve ödeme sistemleri dolandırıcılığı, kiralık araç dolandırıcılığı, tarım aleti dolandırıcılığı, yasadışı bahis ile internet üzerinden hayvan ticareti dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıldı. Sunumlarda, dolandırıcılık olaylarının nasıl gerçekleştiği, mağduriyetlerin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve şüpheli durumlarda izlenecek yollar aktarıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların siber suçlara karşı bilinç düzeyini artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MUŞ

title