Muş'ta iki aile arasındaki silahlı kavga: Eski HDP Başkanı hayatını kaybetti

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca'nın da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölenlerden birinin eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca ve Şeref Arslan yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

