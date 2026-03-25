Haberler

Muş'ta evlat nöbeti devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, PKK tarafından dağa götürülen çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor. Duygusal anların yaşandığı eylemde aileler çocukları için pankart açarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü öne süren ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, "Artık yeter", "Yakamızdan düşün" ve "Anneler direniyor" yazılı pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı eylemde aileler, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, "Ben Osman'ın annesiyim. Osman'ın babası yok ama ben buradayım. Bir damla kanım kalana kadar burada, Osman'ın peşindeyim. Osman, sesimi duyuyorsan gel teslim ol oğlum. 11 senedir seni arıyorum. Eğer yaşıyorsan, beni görüyorsan gelin teslim olun. Yeter. Bu dava sizin davanız değil. Oğlum gelin teslim olun" dedi.

Oğlu Atilla'ya seslenen anne Şahinaz Özcan ise, "Atilla'nın annesiyim. Oğlumdan hiç haber alamadım. Var mı, yok mu bilmiyorum. Sadece bir kez sesi bize gelseydi, sesini duysaydım içim yine rahat olurdu. 9 yıldır hiç haber alamıyorum. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Buna 'Kürt davası' diyorlar. Biz de Kürt'üz. Bu Kürt davası değil, İsrail'in davası. Oğlum şimdi devletin elinde, cezaevinde olsaydı her hafta görüşe gider gelirdim. Bu nedir? Ne davası, bilmiyorum. Oğlum Atilla, sesimi duyuyorsan çık gel" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
