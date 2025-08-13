Muş'ta Direğe Çarpan Otomobilde Bir Kişi Yaralandı

Muş'ta Direğe Çarpan Otomobilde Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, direğe çarparak karşı şeride savruldu. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Malazgirt-Ahlat kara yolu üzerindeki Saftekingazi Mahallesi civarında meydana geldi. Sami Yıldırım yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra karşı şeride savrularak kaldırımda durabildi. Kazada yaralanan sürücü Sami Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.