Muş'ta Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Muş'ta Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muş'un Bayrak Tepe mevkiinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin daha geniş alana sıçramadan söndürülmesi sayesinde büyük bir faciadan dönüldü.

Muş'ta çıkan örtü yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bayrak Tepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahale sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin daha geniş alana sıçramadan söndürülmesi faciayı önledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları yaz aylarında artan yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda ilgili birimlere bilgi vermeleri konusunda uyardı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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