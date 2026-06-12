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Muş'ta arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Muş'ta arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Muş'un Yedipınar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muş'ta aileler arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yedipınar köyünde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Çıkan arbedede Tekin Gökarslan (56) vurularak hayatını kaybetti, Beytullah Gökarslan (27) ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökarslan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Gökarslan ambulansla Muş Devlet Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı değerlendirilen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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