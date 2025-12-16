Haberler

Uygulama noktasında uyuşturucu darbesi: 30 milyon TL'lik uyuşturucuyla yakalandı

Muş'ta narkotik ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren bir şahsı durdurdu. Yapılan aramada 150 kilogram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Muş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir yakalama gerçekleştirildi. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında denetim yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 150 kilogram sentetik kannabinoid maddesi elde edilebilen, 1 paket halinde daralı 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (A-M) ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu belirtildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUŞ

