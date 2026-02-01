Haberler

Muş-Kulp kara yolunda iş makinesinin üzerine çığ düştü

Muş-Kulp kara yolunda iş makinesinin üzerine çığ düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş-Kulp kara yolunda yol açma çalışmaları sırasında bir iş makinesi çığ altında kaldı. Operatör sağ olarak kurtarılırken, bölgede çığ tehlikesine karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Muş-Kulp kara yolunda yol açma çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesi çığ altında kaldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muş-Kulp kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda kar nedeniyle kapanan güzergahı ulaşıma açmak için çalışma yürüten Karayolları ekiplerine ait bir kar savurma aracı, Keklik Çeşmesi mevkisinde çığın altında kaldı. Çığ düşmesinin ardından bölgeye yönlendirilen diğer iş makineleri ve ekipler, göçük altında kalan aracı kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Araçta bulunan operatörün de ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çığ tehlikesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yol açma çalışmalarına geçici olarak ara verildiği bildirildi. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartları ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı