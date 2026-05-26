Muş'ta takla atan araç refüjdeki demirlere saplandı: 1 yaralı

Muş-Bitlis karayolunda bir otomobille çarpışan araç takla atarak refüjdeki demirlere saplandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Bitlis yolu üzerindeki Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 ABE 415 plakalı araç ile 34 GVF 581 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 49 ABE 415 plakalı araç takla atarak refüje savruldu. Araç, orta refüjde bulunan demirlere takılarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

