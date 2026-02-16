Muratlı çevreyolunda su hattı patladı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolu üzerindeki su hattında meydana gelen patlama, tazyikli suyun yükselmesine yol açarak çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. Olayın ardından bölgedeki su kesintisi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilileri tarafından yapılan müdahale ile yaklaşık 5 saat sonra giderildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolu üzerinde su hattında patlama meydana geldi.
Olay, Kırkkepenekli Mahallesi istikametine yakın noktada meydana geldi. Tarım arazilerine yakın bir noktada su hattında patlama sonrası tazyikli şekilde yükselen su, kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarınca anbean görüntülendi.
Bölgede bir süre su kesintisi yaşanırken Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilileri, arızaya müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi. - TEKİRDAĞ