Muratlı'da alkollü sürücünün otomobili motosiklete çarptı, 1 kişi ağır yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarparak 1 kişinin ağır yaralanmasına yol açtığı ve sürücünün yaya olarak kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü kısa sürede yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Görüntülerde; 16 FM 911 plakalı otomobilin elektrikli motosiklete çarpmasının ardından, sürücü Ü.Y.'nin aracını kaza yerinde bırakarak elinde eşyalarla birlikte yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye yer alıyor.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Zafer B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsü Ü.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolünde 0.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı