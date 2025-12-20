Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa