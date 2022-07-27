Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat nehrinde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal isimli vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat nehrinde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal isimli vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. 24 Temmuz Pazar günü Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde saat 16.00 sıralarında bir çocuğu kurtaran ancak akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor. Murat nehrinde çok sayıda ekip, Tutkal'ı bulmak için seferber olurken, ailesi ve yakınları da nehir kıyısında beklemeye devam ediyor. Nehirde Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Bingöl İl AFAD Müdürlüğü, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nden oluşan ekipler çalışmalarını titizlikle ilerletiyor. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Murat Nehri Bingöl Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.