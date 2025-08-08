Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
2018 yılında yaşamını yitiren Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

"Hababam Sınıfı", 'Neşeli Günler, "Bizim Aile", "Gülen Gözler", "Mavi Boncuk" gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde oynayan, 2018 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'dan acı haber geldi.

MÜNİR ÖZKUL'UN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir kanserle savaşan Özkul hayatını kaybetti. Umman Özkul'un ölüm haberini kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI NETLEŞTİ

Kızı Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

