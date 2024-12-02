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Mumdan çıkan yangında yaşlı kadın kurtuldu

Mumdan çıkan yangında yaşlı kadın kurtuldu
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Hatay'ın Defne ilçesinde elektrik kesintisi nedeniyle mum yakan 66 yaşındaki Bedia Sertkaya'nın evi, mumun sebep olduğu yangında hasar gördü. Sertkaya, yangın sırasında emekleyerek evden çıktı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Hatay'ın Defne ilçesinde elektrik olmadığı için mum yakan ve ardından uyuyan Bedia Sertkaya'nın evi, çıkan yangında hasar gördü. Yangında yaralanma olmazken Sertkaya, evden emekleyerek kaçıp kurtuldu.

Yangın, Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde yaşandı. 66 yaşındaki Bedia Sertkaya, akşam saatlerinde evde elektrik olmayınca mum yaktı. Sertkaya, mumu yaktıktan sonra uyudu. Kısa bir süre sonra mumdan kaynaklı çıkan yangınla birlikte uyanan yaşlı kadın, yatak odasının yandığını görünce panik ve korku yaşadı. Yangından emekleyerek kaçıp kurtulan Sertkaya ve torunu, can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev hasar gördü.

"Yangın çıktığında uyandım ve emekleyerek evden çıktım"

Karanlıkta kalmamak için yaktığı mumun yangına neden olduğunu ifade eden Sertkaya, "Her gün elektrik kesildiği için o gece de elektrik yoktu. Uyumak için mum yaktım. 15 - 20 dakika sonra da uyudum. Yangın çıktığında uyandım ve emekleyerek evden çıktım. Ben burada uyuyordum sonra torunuma seslendim. Torunumla dışarıya çıktık. Torunum, komşulara ve itfaiyeye haber verdi. Ortalık çok karanlıktı" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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