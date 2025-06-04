Muhtarlık Seçimi Sonrası Aileler Arasındaki Husumet Kanlı Sona Erdi

Başkentte muhtarlık seçimini kazanan kişinin öldürülmesi ile başlayan husumette 6 yıl sonra iki aile arasında yeniden çıkan kavgada öldürülen baba ve oğul toprağa verildi.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Haymana ilçesine bağlı Çaldağ Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan Hacı Ali Akçil'in ailesi ile rakibi S.Y.'nin ailesi arasında kavga çıkmış, kavga sırasında bıçaklanan Akçil, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet yıllarca devam etti.

Haymana'nın Seyran Mahallesi'nde tesadüfen karşılaşan iki ailenin tarafları arasında çıkan kavgada baba Galip Akçil ve oğul İsmail Akçil sokak ortasında güpegündüz vurularak öldürüldü. Baba ve oğul Akçil, Haymana'nın Durutlar mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Galip Akçil ve İsmail Akçil, 6 yıl önce muhtarlığı kazanan Hacı Ali Akçil'in mezarının yanına defnedildi.

Öte yandan, saldırgan M.A.Ü ile 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA