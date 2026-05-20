Elektrik akımına kapılan muhtar hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesi Şerif Peri Mahallesi Muhtarı Tuncay Arslan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Araban ilçesi Serif Peri Mahallesi Muhtarı olan ve aynı zamanda tarımsal alanlardaki sulama sondajlarında elektrik işi yapan Tuncay Arslan, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Karaviz Mahallesi'nde sondaj trafosunu onarmak isterken elektrik akımına kapıldı. Muhtar Tuncay Arslan ağır yaralanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı