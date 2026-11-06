Muğla Milas'ta 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı ve cezaevine konuldu

Muğla Milas'ta 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı ve cezaevine konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesinde polis operasyonuyla yakalanan ve hakkında 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine teslim edildi. Şahsın ayrıca bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, Milas ilçesinde bulunan B.S.S. isimli şahsın 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve hakkında bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.