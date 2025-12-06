Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama

Muğla merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Muğla merkezli Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan 29 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise salıverildi. Ayrıca operasyon kapsamında tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA