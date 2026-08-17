Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Şüpheliye Adli İşlem
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 10 olayı aydınlattı. Aramalarda çok sayıda kaçak elektronik sigara tütünü, sağlığa zararlı cinsel istek artırıcı ürünler, kaçak eşya, 840 litre etil alkol ve 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında 10 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ilgili olay meydana gelirken, 10 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.
KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 31 adet elektronik sigara tütünü, 18 adet kaçak cinsel istek artırıcı içecek, 130 adet kaçak cinsel istek artırıcı sağlığa zararlı madde, 27 adet kaçak cinsel istek artırıcı hap, 696 adet kaçak eşya, 840 Lt etil alkol ve 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı