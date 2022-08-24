Son dakika haberi | Marmaris'teki feci kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Marmaris'teki feci kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde safari turuna çıkan 11 kişilik cipin devrildiği kazada ölen yabancı uyruklu 5 kişinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Marmaris'teki feci kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde safari turuna çıkan 11 kişilik cipin devrildiği kazada ölen yabancı uyruklu 5 kişinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Marmaris'te safari turundan dönen cipin Datça-Marmaris karayolunda devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü Murtaza A. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan Datça-Marmaris Karayolunda Marmaris Adliyesinden Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcının talimatı sonrası kazada yaşamını yitiren Irak vatandaşları Marmaris Belediyesi Cenaze aracı ile Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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