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Muğla Fethiye açıklarında yaralanan vatandaşı Sahil Güvenlik denizden tahliye etti

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Muğla Fethiye açıklarında yaralanan vatandaşı Sahil Güvenlik denizden tahliye etti
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri denizden tahliye gerçekleştirdi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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