Muğla'daki Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'daki Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde göl kenarında başlayan sazlık yangını itfaiye ve hava araçlarıyla kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilesinde göl kenarında başlayan sazlık yangını söndürüldükten sonra soğutma çalışması başlatıldı.

Köyceğiz Hamitköy mevkisinde sazlık alanda başlayan yangın sonrası bölgeye orman arazöz, itfaiye ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin havadanv e karadan müdahalesi ile sazlık yangını kontrol altına alındı ve yanan sahada ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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