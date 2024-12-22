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Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Antalya'ya Gönderildi

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Muğla'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, işlemlerin ardından Antalya'ya gönderildi. Cenazelerin yarın Antalya'da düzenlenecek törenle toprağa verilmesi planlanıyor.

Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Antalya'ya gönderildi

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişinin cenazesi işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi.

Muğla'da sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatlarını kaybeden, Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan'ın cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanarak, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından Antalya'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin yarın Antalya'da saat 11.00'de yapılacak olan cenaze töreninin ardından memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.

Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Antalya'ya Gönderildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - 3.Sayfa
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