Muğla'da Yolcu Otobüsünde 290 Gram Kokain Ele Geçirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın çantasında 290 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyu taşıyan A.Ç. (38) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Muğla'ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Şüpheli otobüs, Yatağan Yol Kontrol Noktası'nda durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, narkotik köpeği 'Etil', yolculardan A.Ç.'nin çantasına tepki verdi. Ekiplerin çantada yaptığı detaylı aramada 290 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA