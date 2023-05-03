Muğla'da yolcu midibüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 4'ü ağır 34 yaralı

MUĞLA Muğla'da yolcu midibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 4'ü ağır 34 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

Kaza Menteşe Yatağan karayolu Bozarmut Mahallesi çıkışında meydana geldi. Bozarmut Mahallesi çıkışında aynı istikamette seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Göksel Kocabıyık yönetimindeki 48 M 7962 plakalı yolcu midibüsü önünde seyreden Bünyamin Karabulut yönetimindeki 34 DEB 397 plakalı kamyonun yavaşlaması üzerine arkadan çarptı.

Midibüs şoförü araç içinde sıkıştı

Menteşe Çaykübü Mahallesinden Yatağan'a seyreden yolcu midibüsü içinde bulunan 34 yolcu çarpmanın etkisi ile yaralandı. Midibüs şoförü Göksel Kocabıyık çarpmanın etkisi ile aracın önünde sıkıştı. Kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye AKS ekibi, UMKE, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da kaza yerine gelerek bilgi aldılar.

4'ü ağır 34 yaralı

Kazada 4'ü ağır olmak üzere 34 yolcu yaralandı. Yaralılar Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, 30 yaralıdan büyük bölümünün ise ayakta tedavi gördüğü açıklandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

4'ü ağır 34 kişinin yaralandığı kaza çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yakalandı. Önde seyreden bir lojistik firmasına ait 34 DEB 397 plakalı kamyon ani yavaşladı. Hemen arkasında seyreden ve içinde 3 yolcu bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 48 M 7962 plakalı midibüs kamyonu arkadan süratli bir şekilde çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.