Muğla'da Yangın Felaketi: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Dün gece saatlerinde Muğla'nın Ortaca ilçesi Okçular mahallesinde tek katlı çatısı ahşap binada çıkan yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Evde bulunan tüm eşyalar alevlere teslim olurken Ortaca Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Aziz Türkmen eve yanan vatandaş için yardım çağrısında bulundu. Resmi kurumların dışında duyarlı vatandaşlar tarafından yardım talebinde bulanan Türkmen, "Çok değerli Ortaca'lı vatandaşlarımız. Dün akşam saatlerinde Ortaca Okçular mahallemizde meydana gelen yangında ailemizin evi kullanılamaz hale gelmiştir. Resmi kurumlarımız haricinde siz duyarlı vatandaşlarımızı bu zor günde ellerinden tutmaya davet ediyorum. Bugün onlarda yarın bizde. İrtibat için Okçular Mahalle muhtarımız Sedat Erken'e ulaşmanız yeterlidir" dedi. - MUĞLA