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Muğla'da Varan Turizm'e ait otobüs kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde Varan Turizm'e ait yolcu otobüsü bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüste yolcu bulunmaması ise faciayı önledi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Varan Turizm'e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüste yolcu bulunmaması ise faciayı önledi.

Kaza, Emecik Mahallesi Kurucabük mevkiinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul-Datça seferini yapan H.Ö. idaresinde bulunan Varan Turizm'e ait 06 VT 386 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma ve Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi.

"Otobüsün boş olması faciayı önledi"

Kaza yapan otobüsün bir yolcusu ile seyir halinde olduğu öğrenilirken, otobüsün boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada, şoför H.Ö. (66), muavin S.Ö. ve otobüste tek yolcu olan C.Ç.(28) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yoldan çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsünü kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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