Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 70 Yaşındaki Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'nda jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Menteşe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, M.S. (70) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı tespit edildi. 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 17.00'de yapılan operasyonla birlikte şahsın Karabağlar Yaylası'ndaki ikametinde yapılan aramada 25 kök kenevir bitkisi, bin 357 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda elde edilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA