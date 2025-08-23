Muğla'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı
Milas ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlk kazada iki otomobil çarpıştı, ikinci kazada ise TIR ile otomobil çarpıştı.

Milas-Yatağan karayolu Menteş Mahallesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Mestan Kara yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İkinci kaza Ören-Milas yolunda meydana geldi. Ören yolu Bağdamları Mahallesinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulans ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edildi. - MUĞLA

