Muğla'da Terör Suçlusu Firari Yakalandı

Muğla'da Terör Suçlusu Firari Yakalandı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla terör suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari Menteşe'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ekiplerince Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ortak bir çalışma yürütüldü. Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan bir şahıs tespit edildi. Şahsın, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
