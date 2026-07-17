Ula'da kaza: 1 ölü

Muğla'nın Ula ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Sıkışmalı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araçta herhangi bir sıkışmanın bulunmadığı tespit edilirken, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapılıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı