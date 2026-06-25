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Duvara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Duvara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde taş duvar arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla sağ salim çıkarıldı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde taş duvar arasına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yatağan ilçesi Akyol Mahallesi'nde bulunan Ahi Sinan Parkı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta taş duvar arasından gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kedinin bulunduğu noktaya ulaşabilmek için çalışma gerçekleştirdi. Kedinin bulunduğu yerinin tespit edilmesinin ardından ekipler, taş duvarı kırarak kurtarıldı. Koruma altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasını takip eden vatandaşlar ise kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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