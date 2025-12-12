Haberler

Fethiye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Fethiye'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve dedektörler ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda tespit edilen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 dedektör ile parçalar halinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

