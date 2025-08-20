Muğla'da Takla Atan Araçta Bir Kişi Hafif Yaralandı

Muğla'da Takla Atan Araçta Bir Kişi Hafif Yaralandı
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada bir kişi hafif yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde takla atan araçta büyük hasar oluşurken, bir kişi hafif yaralandı.

Menteşe İlçesi Akkaya Mahalle yolu üzerinde hareket halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve yol kenarına savruldu. Meydana gelen tek taraflı kazada araçta içindeki bir kişi hafif şekilde yaralandı ve ambulans ile hastaneye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
