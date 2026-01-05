Yerleşim yerinde açılan ateş köpeği vurdu, inceleme başlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde silahla yaralandığı tahmin edilen bir köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın yerleşim alanında meydana gelmesi nedeniyle inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi Çeşmeköy mevkiinde 2 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde Özden Özkan'a ait "Pati" isimli köpek, çevrede duyulan bir patlama sesinin ardından yaralandı. Olay sonrası Datça'daki bir veteriner kliniğine götürülen köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Veteriner kliniğinde yapılan ilk incelemede köpeğin vücudunda metal parçalar tespit edildiği, parçaların ateşli silaha ait olabileceği değerlendirildi. Olayın yerleşim yerinde meydana gelmesi üzerine ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

Yaşadıklarını anlatan köpeğin sahibi Özden Özkan ise "Eve dönüşte komşumun kapısında ayaküstü sohbet ediyorduk. Köpeklerimiz yanımızda oyun oynuyordu. O anda patlama sesini duydum. Sanki bir şey kulağımın yanından geçti. Bir an havai fişek sandım. Ardından Pati'nin sesi geldi. Koştuk ve Pati'nin kanlar içinde yere yığıldığını gördük. Hemen Datça'ya doğru yola çıktık ve veterinerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnceleme sırasında vücudunda üç küçük metal parça bulundu. İki yıl yaşadı ama benim ailemdi, yol arkadaşımdı, güvencemdi. Bu olanlar dağ başında değil, meskun mahalde, yaşam alanımızda yaşandı. Belki iki adım daha atsam, o metal parçalardan biri bana, komşuma ya da başka bir cana gelecekti. Datça Kaymakamlığı koordinesinde derinlemesine bir soruşturma başlatıldı" dedi.