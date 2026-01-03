Haberler

Kuvvetli rüzgar Güllük'te tekneyi batırdı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde etkili olan sert hava şartları sonucu 'Rastgele' isimli balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine gelen yetkililer, bölgede inceleme yaparken, teknede can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde etkili olan sert hava şartları nedeniyle, limana bağlı bir balıkçı teknesi battı.

Olay, sabah saatlerinde liman çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Güllük Limanı'na kayıtlı "Rastgele" isimli balıkçı teknesinin, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bağlandığı noktada su alarak battığı öğrenildi. İhbar üzerine liman yetkilileri ve ilgili birimler bölgede inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre teknede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknede maddi hasar oluştuğu bildirildi. Tekneyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
