Muğla'da Şaban Ataş cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan ve öldürülerek araziye bırakılan Şaban Ataş cinayeti kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan ve öldürülerek araziye bırakılıp üzeri taşla örtülen Şaban Ataş cinayeti kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şaban Ataş'ın cansız bedeni 56 gün sonra bulundu. Olay, Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut'un bir televizyon programında yaptığı itirafla aydınlatıldı. Programda, Karabulut'un boşandığı eşi Ataş'ı, sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün yaşanan kavga sonrası iple boğarak öldürdüğünü sonrasında beraber Ataş'ın cansız bedenini boş araziye bırakıp üzerini taşla örttüklerini anlatmıştı. Karabulut'un itirafı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüpheliler Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA