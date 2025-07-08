Muğla'da Polisten Kaçan Sürücü Uyuşturucuyla Yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından lastikleri patlatılarak yakalandı.

Olay, 48 ARY 348 plakalı otomobilin polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmasıyla başladı. Şüpheli araç, Kötekli ve Yeniköy Mahallelerinde uzun süre polis ekiplerini peşine taktı. Kötekli ve Yeniköy Mahallelerinde uzun süren takip sonrası şüpheli araç Denizli-Aydın kara yolu üzerinde ekiplerin aracın lastiklerini patlatması sonucu takip yine devam eti. Şüpheli araç sürücüsü kendisini durdurmaya çalışan 4 polis ekip otosuna çarparak hasara neden oldu.

Şüpheli araç sürücüsü polis ekiplerinin yoğun takibi sonucu durdurularak araç içinde arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs G.U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA