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Muğla'da Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir oto galeri önünde meydana gelen silahlı saldırıda Cihat Cura isimli bir şahıs ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda galeride çalıştığı öğrenilen bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen şahısların silahından çıkan kurşunlar, o sırada galerinin önünde bulunan Cihat Cura'ya isabet etti. Silahlı saldırı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahlı saldırıda ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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