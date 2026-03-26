Muğla'da yurdun penceresinden atlayan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir öğrenci yurdunda camdan atlayan genç, hava yastığı açılmasına rağmen yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma giren İ.C., kaldığı yurdun penceresine çıkarak, aşağı atlayacağını söyledi. Çevredeki vatandaşların ve yurt yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede emniyet, AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan genci ikna çalışmalarına başlarken, diğer yandan yaşanabilecek bir düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı. AFAD ekipleri, yurdun bahçesine hızlıca şişme hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendisini boşluğa bıraktı. Hava yastığının üzerine düşen genç, beton zemin ile temas ederek ağır yaralandı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaralanan genci yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. İ.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA

