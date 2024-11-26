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Muğla'da Mermer İşletmesinde İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Mermer İşletmesinde İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti
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Yatağan'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 20 yaşındaki Ceyhun Avcı, mermer bloğunun başına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer işletmesinde meydana gelen iş kazasında, 20 yaşındaki işçi Ceyhun Avcı hayatını kaybetti.

Olay, 26 Kasım 2024 günü saat 00.20 sıralarında yaşandı. Ceyhun Avcı, çalıştığı maden ocağında mermer bloğunun kesimi sırasında bloklardan birinin koparak başına düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, şantiye şefi M.K.'nın ihmali olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine 1978 doğumlu şantiye şefi M.K., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve iş güvenliği önlemlerinin incelendiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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