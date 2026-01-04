Menteşe'de kurdun saldırdığı 3 koyun telef oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre kurdun saldırdığı 3 koyun telef oldu.

Olay, Muratlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Kodal'a ait 3 koyun iddiaya göre kurt saldırısı sonucu telef oldu. Bölgede daha önce de kurt görüldüğünü belirterek, "Bu bölgede kurt olduğunu biliyoruz. Geçen sene bir kurt ağılın önüne kadar gelmiş, ses duyunca kaçmıştı ve o anlar kameraya yansımıştı. Bu sefer kurt ağılın içine girebilmiş. İki evin arasında bulunan ağıla üzerinden atlayarak girip 3 koyunu telef etti, ses duyunca yeniden kaçtı" dedi.

Yaşanan olay mahallede endişeye neden oldu. - MUĞLA