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Muğla'da Köyceğiz ile Ortaca arasındaki sazlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Muğla'da Köyceğiz ile Ortaca arasındaki sazlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri arasındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, yangını çevreye ve sazlık alanın tamamına yayılmadan söndürdü.

Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri arasında kalan sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ve Ortaca arasında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale ettiği yangın, çevreye ve sazlık alanın tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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