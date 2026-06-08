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Muğla'da Koç Holding'e bağlı Koçtaş'a taşlı saldırı

Muğla'da Koç Holding'e bağlı Koçtaş'a taşlı saldırı
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Koçtaş mağazası gece saatlerinde taşlı saldırıya uğradı. Emniyet güçleri şüpheliyi kısa sürede yakalarken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Koçtaş mağazası gece saatlerinde taşlı saldırıya uğradı. Emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Menteşe ilçesinde yer alan Koçtaş mağazasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu mağazanın camlarında ve dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, oluşan hasar geçici olarak branda ile kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından ekipler, mağaza ve çevresindeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, olayın İstanbul, Antalya ve Diyarbakır gibi diğer şehirlerdeki benzer vakalarla bağlantısı olup olmadığı yönündeki çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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