Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da kayıp olan genç ailesi tarafından bulundu

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da kayıp olan genç ailesi tarafından bulundu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Hakan Kurtoğlu ailesi tarafından bulundu.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Hakan Kurtoğlu ailesi tarafından bulundu.

24 yaşındaki Hakan Kurtoğlu, dün akşam saatlerinde iddiaya göre Menteşe ilçesinde bulunan Masa Dağı'na çıktı. Kurtoğlu'ndan haber alamayan yakınları karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Evden ayrılmadan önce ailesine 'hatalar yaptım, çocuğuma iyi bakın' dedikten sonra veda ederek evi terk ettiği belirtilen Kurtoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ekipler Kurtoğlu'nu bulmak için çalışma başlatırken, kayıp gencin ailesi tarafından bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Masa Dağı Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title