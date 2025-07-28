Muğla'da Kaybolan İngiliz Turist 3 Gün Sonra Ölü Bulundu

Muğla'da Kaybolan İngiliz Turist 3 Gün Sonra Ölü Bulundu
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde tatil yapan 79 yaşındaki İngiliz turist Joseph Alexander Gıffor, 26 Temmuz'da kayboldu. 3 gün süren arama çalışmalarının ardından Köyceğiz Çandır Mahallesi'nde ölü bulundu.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde 26 Temmuz'da kaybolan İngiliz uyruklu 79 yaşındaki Joseph Alexander Gıffor, 3 günlük aramanın sonunda Köyceğiz Çandır Mahallesi'nde ölü bulundu.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ne tatil için gelen İngiliz uyruklu Joseph Alexander Gıffor, 26 Temmuz sabah saatlerinde tekne ile Kaunos mezarlıklarını görmek için Dalyan kanalına açıldı. Buradan Köyceğiz Çandır Mahallesi'ne geçen İngiliz turistten bir daha haber alınamadı.

Kızı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine kayıp İngiliz turistin arama çalışması başladı. Arama çalışmasına AFAD, Jandarma ve STK arama kurtarma ekipleri katıldı. Üç günlük aramanın ardından kayıp İngiliz turist Çandır Mahallesi'nde ölü bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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