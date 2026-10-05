Muğla'da jandarma trafik denetimlerinde 1-30 Eylül'de 97 bin 187 araç kontrol edildi

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 97 bin 187 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 7 bin 89 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 13 bin 110 sürücüye trafik eğitimi verildi.

Trafik denetimleri kapsamında 351 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 1 bin 41 araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerinin, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı