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Muğla'da jandarma denetimlerinde 96 aranan şahıs yakalandı, 13'ü tutuklandı

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Muğla'da jandarma denetimlerinde 96 aranan şahıs yakalandı, 13'ü tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde 96 aranan şahıs yakalandı, 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Denetimlerde 39 bin 735 şahıs, 5 bin 486 araç kontrol edildi, JASAT'ın yakaladığı 9 şahıstan 8'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 96 aranan şahıs yakalanırken, 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 21-27 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 3 bin 204 devriye görevi gerçekleştirildi. Denetimlerde 39 bin 735 şahıs ile 5 bin 486 araç kontrol edildi.

Çalışmalar kapsamında arandığı tespit edilen 96 şahıs yakalandı. Şahısların 5'inin dolandırıcılık, 10'unun hırsızlık, 8'inin uyuşturucu, 2'sinin kaçakçılık ve 71'inin diğer suçlardan arandığı belirlendi. Yakalanan şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 9 şahıstan 8'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk sahasında alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olaylarında azalma meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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