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Muğla'da İşe Gitmek İçin Evden Ayrılan Genç Bulunamıyor

Muğla'da dün işe gideceğini söyleyip, bir daha haber alınamayan Emin Can Şahan'ı (17), bulmak için arama çalışması başlatıldı. Şahan'ın gelmemesi üzerine berber salonu işletmecisi Ramazan Altay, aileye haber verdi. Çevrede arama yapan yakınları, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, Şahan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.